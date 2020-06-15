Цитата: Kairat stayer:

В моём понимании маски предотвращают заражение других лиц, если бессимптомно инфицированный гражданин будет чихать и кашлять, тогда есть большая вероятность, что он заразить окружающих. Здоровый человек конечно никого не заразит, при этом, если как отметил выше, никаких признаков заражения нет, а гражданин фактически заражён и ходит без маски и не соблюдает ту-же дистанцию и.т.д.



Вот пожалуйста - моё мнение, в самом посте ниже ссылка на исследования, никаких проблем не вижу.