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§ NG.kz
В каких областях Казахстана усилили карантин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу в нескольких регионах Казахстана продлили карантинные меры. Врачи заявляют о росте случаев заражений коронавирусом. Как и где усилили или продлили ограничительные меры, в материале Tengrinews.kz.
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§ Горожанин_kst
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.06.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Патовая ситуация, на самом деле.
Или не додержали. Или рано загнали.
И вот.
А загонять обратно нет ни сил, ни средств...и делать что-то надо.
С людей поражаюсь. В автобусах, в магазинах в очередях без масок, шастают толпами по улице. Это беспечность? Или скудоумие?
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§ Kairat stayer
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1992
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В моём понимании маски предотвращают заражение других лиц, если бессимптомно инфицированный гражданин будет чихать и кашлять, тогда есть большая вероятность, что он заразить окружающих. Здоровый человек конечно никого не заразит, при этом, если как отметил выше, никаких признаков заражения нет, а гражданин фактически заражён и ходит без маски и не соблюдает ту-же дистанцию и.т.д.


Вот пожалуйста - моё мнение, в самом посте ниже ссылка на исследования, никаких проблем не вижу.
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§ abaika95
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4170
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это беспечность? Или скудоумие?/




Больно умные все стали и от этого ещё больше глупы) и это я вполне серьезно) человек может с умным видом рассказывать о Английской литературе начала 19 века и при этом верить в вышки 5g и что Билл Гейтс хочет и главное может сократить население земли) где-то прибавилось а где-то убавилось называеться)


Вы вон тоже в 7 комментах выше написали пространный вывод "команда пошла на вторую волну" какая команда?) Какую волну?) Цели?выгоды?) Вот и люди так думают)
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§ Горожанин_kst
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.06.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я не совсем понимаю принцип,по которому выявляются случаи. Не вижу системы, к сожалению. Поэтому такой скепсис и подозрения на "компанейщину". Иногда обоснованные.
Личное отношение в целом к заразе более чем серьёзное, и к соблюдениям мер предосторожности соответственно.
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§ Козлов я
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1395
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.06.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это беспечность? Или скудоумие?
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§ Горожанин_kst
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.06.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

8-)
Есть пословица хорошая у грузин, как раз в тему:
Всю жизнь овца волков боялась, а съел её...пастух
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