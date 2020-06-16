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§ NG.kz
В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное тестирование вместо себя других людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов сообщил о серьёзных нарушениях, выявленных во время проведения национального квалификационного тестирования для педагогов, которое стартовало 2 июня.
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§ drakon
Re: В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится в Стране?... 8-) :-o
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§ alex_60
В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное тестирование вместо себя других людей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что творится в Стране?...

Не позавидуешь вам.
Америкосы пешим ходом в Польшу шпацируют.
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§ drakon
В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное тестирование вместо себя других людей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Америкосы пешим ходом в Польшу шпацируют.

Что, уходят?... :lol: :oops:
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§ alex_60
В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное тестирование вместо себя других людей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Поможем. Если что
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§ Козлов я
В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное тестирование вместо себя других людей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1395
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.06.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
alex_60: Америкосы пешим ходом в Польшу шпацируют. Что, уходят?...

В Гейропе найдут, кем их заменить...
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§ MAN
Re: В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 16.06.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До оптимизировались.До реформировались. Дальше будет веселей.А прессе лет десять назад, надо было бить в набат. А не нахваливать реформы и оптимизации.
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