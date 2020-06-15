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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.06.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАК РАСПУТАТЬ ЗАТЯНУТЫЕ УЗЕЛКИ НА ШНУРКАХ
Чтобы распутать затянутые узлы на шнурках обуви воспользуйтесь женскими "невидимками" в качестве рычага. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.06.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригинальненько сделать шнуровку на обуви


Чем оттереть пятна с одежды
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