Тот самый Re: 13 случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 783

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:09 Границы с областью открыли, авиа, ЖД запустили - вполне закономерно. А если поставить на улице будки для тестирования, как в Южной Корее, то по городу +100 в сутки будет как минимум.



P.s. Двери в подъезды уже не заваривают? Говорят, в Астане уже и в больницы не забирают со слабыми симптомами, мест нет - самоизолируйся дома на 2 недели и всё.