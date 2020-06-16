Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #11918





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1992

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:24 Цитата: Kairat stayer:

Россия безнадежно отстала от США в космической гонке, открытая часть бюджета «Роскосмоса» на 2020 год составляет 2,38 миллиарда долларов, а НАСА 22,2 миллиарда долларов. Последние на следующий год увеличат бюджет до 25,2 миллиардов долларов, в связи с поэтапной реализацией лунной программы, в 2024 году астронавты НАСА высадятся на луне, Роскосмос только 2029 году планирует облёт на Орле, лет десять разрабатывают, в 2013 году из пластика сделали, дальше волокитство пошло. Теперь высадку космонавтов планируют в 2030 году, там возможно и полезных ископаемых к тому времени не останется, США всё вывезут.



Подробнее за "Орёл" здесь: https://ria.ru/20200213/1564630880.html Россия безнадежно отстала от США в космической гонке, открытая часть бюджета «Роскосмоса» на 2020 год составляет 2,38 миллиарда долларов, а НАСА 22,2 миллиарда долларов. Последние на следующий год увеличат бюджет до 25,2 миллиардов долларов, в связи с поэтапной реализацией лунной программы, в 2024 году астронавты НАСА высадятся на луне, Роскосмос только 2029 году планирует облёт на Орле, лет десять разрабатывают, в 2013 году из пластика сделали, дальше волокитство пошло. Теперь высадку космонавтов планируют в 2030 году, там возможно и полезных ископаемых к тому времени не останется, США всё вывезут.Подробнее за "Орёл" здесь:



Обсуждали 10 дней тому назад. При этом иногда без пруфов (ссылок) просто невозможно обойтись, чтобы прояснить истину, правду, постом выше отмечал в 2018 году, что информации различной много, в том числе и порожняка. За тот-же Орёл якобы разрабатывают с 2009 года, а позже вообще заявляют, что разрабатываемого Роскосмосом нового российского пилотируемого корабля «Орел» в настоящее время нет даже на бумаге, чертежей нет. Об этом «Огоньку» сообщил летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин.



Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/science/news/2020/06/08/n_14524225.shtml