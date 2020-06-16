Сергей_я Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2947

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:57 Мда... Ну вот как так? Вот ехал бы этот дядя на солярисе или приоре, посадили бы точно лет на 7. А тут... Нет слов в общем. Это уже не правосудие.

Эх знать бы адрес этого дяденьки, подойти пожать руку ему и в глаза сказать все это. Дай бог что б момент убийства снился ему каждую ночь до конца жизни.