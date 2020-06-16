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§ NG.kz
Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 12 февраля 2020 года на пр. Кобланды Батыра. 71-летний водитель за рулем "Mercedes Benz E300" не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не уступил дорогу 39-летней женщине и 8-летней девочке.
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§ Serg_Jyk
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
Serg_Jyk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 16.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убил ребенка и загладил вину...КАК ТАК? :-o :-o :-o
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§ Мурзилка
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
Мурзилка


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Сообщений: 134
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 16.06.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть... Остановите Землю, я сойду! Вспомните 94-летнего ветерана ВОВ, царствие ему небесное, которого посадили якобы за убийство, и эта ситуация, у меня просто нет слов, одна нецензурная брань.
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§ Тот самый
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также мужчину лишили водительских прав на 5 лет


Пожизненно уже лишайте. В 76 он снова сядет за руль? Чтобы ещё кого-то убить?
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§ андрей 117
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
андрей 117


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Сообщений: 79
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.06.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в наше время деньги решают многое.
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§ Сергей_я
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.06.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда... Ну вот как так? Вот ехал бы этот дядя на солярисе или приоре, посадили бы точно лет на 7. А тут... Нет слов в общем. Это уже не правосудие.
Эх знать бы адрес этого дяденьки, подойти пожать руку ему и в глаза сказать все это. Дай бог что б момент убийства снился ему каждую ночь до конца жизни.
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§ Сергей_я
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
в наше время деньги решают многое.

К сожалению запросто можно ваше "многое" заменить на слово "все".
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§ arman_kst
Re: Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в...
arman_kst


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Сообщений: 484
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убил на пешеходном переходе- срок реальный должен быть, независимо от возраста
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