Kairat stayer Re: Полгода без элементарных удобств живут жители дома по ул.... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1992

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:45 Б.Ахметов: Со слов жильцов на собрание они пригласили представителей акимата, жилищной инспекции, генерального подрядчика и субподрядчика по установке лифтового оборудования. Однако приглашенные приглашение проигнорировали. Был только Туленберген УТАРОВ - представитель обслуживающей компании ТОО «Кен Дала», которая приняла дом.



На мой взгляд присутствие на собрании представителя жилищной инспекции, входящего в структуру акимата, возможно бы помогло в решении отдельных вопросов, в их обязанности входят не только контролирующие и надзорные функции, но и консультативного характера.

Да и у жильцов к ним были-бы вопросы, не просто собирались-же, а в надежде исправить к лучшему.



Отмечено, что обслуживающая компания приняла дом. Но до этого дом наверное приняла в эксплуатацию с недочётами государственная приёмочная комиссия. Если не ошибаюсь многоквартирный жилой дом независимо от источников финансирования принимается именно госкомиссией. Тогда предварительно до госприёмки, скорее всего должно быть заключение рабочей комиссии созданной по решению заказчика, с комплексной оценкой готовности объекта для предъявления госприёмочной комиссии. Последние результаты своей работы оформляют актом, где подписываются все члены комиссии.



Опят-же на мой взгляд, если жильцы обратятся в жилищную инспекцию с заявлением, тогда последние провели-бы целевую проверку. У них есть-же полномочия проверить все сопровождающие документы процесса строительства, которые при необходимости они могут затребовать. Если действительно кто-то волокитством занимается, тогда есть меры те-же предписания или установление конкретных сроков устранения недочётов и.т.д.