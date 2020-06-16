Цитата: maxsaf:

А я то думал, у кого за кислород проконсультироваться. Касманафт, в курсе, сколько ракета кислорода требует на один запуск? Сколько деревьев вокруг театра надо посадить для этого? ))

Это что такое было? Сарказм или выпимши?