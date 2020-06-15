Сразу в нескольких регионах Казахстана продлили карантинные меры. Врачи заявляют о росте случаев заражений коронавирусом. Как и где усилили или продлили ограничительные меры, в материале Tengrinews.kz. Читать новость
Всё правильно, запрещающие и ограничительные меры следует соблюдать.
С сегодняшнего дня, то есть с 15 июня 2020 года в Великобритании обязали граждан носить маски в общественном транспорте. При этом не обязательно медицинские маски, а рекомендуются простые тканьевые, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также отмечают, что людям с незакрытым лицом могут отказать в посадке или оштрафовать.
electro: Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата...
Цитата:
electro: Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата...
Не вопрос, если своими словами, ранее отмечал,что по ограничительным и запрещающим мерам решения пусть принимают специалисты.
В моём понимании маски предотвращают заражение других лиц, если бессимптомно инфицированный гражданин будет чихать и кашлять, тогда есть большая вероятность, что он заразить окружающих. Здоровый человек конечно никого не заразит, при этом, если как отметил выше, никаких признаков заражения нет, а гражданин фактически заражён и ходит без маски и не соблюдает ту-же дистанцию и.т.д.
В Великобритании Кембриджском и Гринвичском университетах провели модельные исследования, которые подтвердили, что ношение масок снижает распространение коронавируса в общественных местах.
Исследователи отмечают, что маски для лица уменьшают количество инокулята капель, сбежавших от инфекционных людей [ 25 ], захватывая часть капель в маске ( m A , m s <1). Маски для лица также уменьшают количество инокулята капель, вдыхаемого восприимчивыми людьми, путем захвата части капель во вдыхаемом воздухе и, следовательно, уменьшения скорости передачи поглощения...
Kairat stayer: При этом не обязательно медицинские маски, а рекомендуются простые тканьевые, которые можно легко изготовить в домашних условиях.
В части касающейся ношения хирургических и простых тканьевых масок в вышеуказанном исследовании отмечено, цитирую:
Более поздние исследования показали, что хирургические лицевые маски значительно снижают обнаружение РНК вируса гриппа в дыхательных каплях и РНК коронавируса в воздушных каплях, и был сделан вывод, что хирургические лицевые маски могут предотвращать передачу коронавируса от людей с симптомами [ 51]. Кроме того, маски для лица наиболее эффективно захватывают большие капли, и они несут большую часть вирусной нагрузки (капля с двойным диаметром имеет в восемь раз больше веса и содержания вируса). Еще одним качественным доказательством эффективности лицевых масок при улавливании выдыхаемых инфекционных агентов является всеобщее признание необходимости хирургов носить лицевую маску при операциях, чтобы избежать заражения раны, на которой они работают.
Команда на Вторую волну чего? Повторения жёсткого карантина? С митингами недовольных? С повальной безработицей? С мизерной выплатой и то не всем? С закрытием границ,районов,городов? С остановкой производств? От кого же така команда могла поступить? От Аблязова? Других вариантов не вижу
Всё познаётся в сравнении, положительный опыт в борьбе с короновирусом в Тайване. Указывают, что по состоянию на сегодня 16.06.2020 в стране Тайвань зафиксировано 445 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них выздоровело 433 или 97,3%, при этом 7 человек погибло или 1,57%. Население-то более 23 миллионов человек.
Объём производства масок на Тайване по различным источникам варьируется от 13 до 15 миллионов единиц в день. В апреле текущего года отмечали, что в распоряжении местных медиков имеется 20 000 изолированных палат с отрицательным давлением и 14 000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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