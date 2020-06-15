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§ NG.kz
В каких областях Казахстана усилили карантин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу в нескольких регионах Казахстана продлили карантинные меры. Врачи заявляют о росте случаев заражений коронавирусом. Как и где усилили или продлили ограничительные меры, в материале Tengrinews.kz.
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§ Kairat stayer
В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно, запрещающие и ограничительные меры следует соблюдать.

С сегодняшнего дня, то есть с 15 июня 2020 года в Великобритании обязали граждан носить маски в общественном транспорте. При этом не обязательно медицинские маски, а рекомендуются простые тканьевые, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также отмечают, что людям с незакрытым лицом могут отказать в посадке или оштрафовать.

Подробнее здесь: https://ria.ru/20200604/1572487314.html

[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2020 - 22:03]
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§ electro
В каких областях Казахстана усилили карантин
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.06.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
запрещающие и ограничительные меры следует соблюдать

Кайрат, поясни, пожалуйста здесь слово "следует". Своими словами
:-o
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§ maxsaf
В каких областях Казахстана усилили карантин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
поясни, пожалуйста здесь слово "следует"

Это между "можно соблюдать" и "нужно соблюдать")))
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§ maxsaf
В каких областях Казахстана усилили карантин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

You can - you should - you must )))
(Ты можешь, тебе следует, и ты обязан соответственно) :lol:
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§ electro
В каких областях Казахстана усилили карантин
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.06.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата, за подсказки минус тысяча :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
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§ Kairat stayer
В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата...

Цитата:
electro:
Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата...


Не вопрос, если своими словами, ранее отмечал,что по ограничительным и запрещающим мерам решения пусть принимают специалисты.

В моём понимании маски предотвращают заражение других лиц, если бессимптомно инфицированный гражданин будет чихать и кашлять, тогда есть большая вероятность, что он заразить окружающих. Здоровый человек конечно никого не заразит, при этом, если как отметил выше, никаких признаков заражения нет, а гражданин фактически заражён и ходит без маски и не соблюдает ту-же дистанцию и.т.д.

В Великобритании Кембриджском и Гринвичском университетах провели модельные исследования, которые подтвердили, что ношение масок снижает распространение коронавируса в общественных местах.

Исследователи отмечают, что маски для лица уменьшают количество инокулята капель, сбежавших от инфекционных людей [ 25 ], захватывая часть капель в маске ( m A , m s <1). Маски для лица также уменьшают количество инокулята капель, вдыхаемого восприимчивыми людьми, путем захвата части капель во вдыхаемом воздухе и, следовательно, уменьшения скорости передачи поглощения...

Если проявляет интерес, подробнее здесь: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0376
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§ Kairat stayer
В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При этом не обязательно медицинские маски, а рекомендуются простые тканьевые, которые можно легко изготовить в домашних условиях.


В части касающейся ношения хирургических и простых тканьевых масок в вышеуказанном исследовании отмечено, цитирую:

Более поздние исследования показали, что хирургические лицевые маски значительно снижают обнаружение РНК вируса гриппа в дыхательных каплях и РНК коронавируса в воздушных каплях, и был сделан вывод, что хирургические лицевые маски могут предотвращать передачу коронавируса от людей с симптомами [ 51]. Кроме того, маски для лица наиболее эффективно захватывают большие капли, и они несут большую часть вирусной нагрузки (капля с двойным диаметром имеет в восемь раз больше веса и содержания вируса). Еще одним качественным доказательством эффективности лицевых масок при улавливании выдыхаемых инфекционных агентов является всеобщее признание необходимости хирургов носить лицевую маску при операциях, чтобы избежать заражения раны, на которой они работают.
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§ Горожанин_kst
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.06.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня,16 июня, ждите, вам всё растолкуют.Кто, кому и что обязан, что следует ии куда. Сделали +13, и загонят на жестяки. Похоже команда пошла на вторую волну.
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§ abaika95
В каких областях Казахстана усилили карантин
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.06.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Похоже команда пошла на вторую волну/



Команда на Вторую волну чего?
Повторения жёсткого карантина?
С митингами недовольных?
С повальной безработицей?
С мизерной выплатой и то не всем?
С закрытием границ,районов,городов?
С остановкой производств?
От кого же така команда могла поступить?
От Аблязова?
Других вариантов не вижу
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§ alex_60
Re: В каких областях Казахстана усилили карантин
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В Великобритании Кембриджском и Гринвичском университетах провели модельные исследования,


дальше читать нет смысла.
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§ Kairat stayer
В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё познаётся в сравнении, положительный опыт в борьбе с короновирусом в Тайване. Указывают, что по состоянию на сегодня 16.06.2020 в стране Тайвань зафиксировано 445 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них выздоровело 433 или 97,3%, при этом 7 человек погибло или 1,57%. Население-то более 23 миллионов человек.

Объём производства масок на Тайване по различным источникам варьируется от 13 до 15 миллионов единиц в день. В апреле текущего года отмечали, что в распоряжении местных медиков имеется 20 000 изолированных палат с отрицательным давлением и 14 000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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§ Kairat stayer
В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дальше читать нет смысла.


Не читай, кто заставляет, тем более отдельные форумчане хотят услышать моё мнение, по отдельным неясным моментам.
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§ Горожанин_kst
В каких областях Казахстана усилили карантин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.06.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да никто никого уже от работы закрывать не будет. А вот собираться больше трёх, и по улице шастать...ай-йя-яй
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