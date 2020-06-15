Цитата: electro:

Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата...

Цитата: electro:

Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата...



Не вопрос, если своими словами, ранее отмечал,что по ограничительным и запрещающим мерам решения пусть принимают специалисты.



В моём понимании маски предотвращают заражение других лиц, если бессимптомно инфицированный гражданин будет чихать и кашлять, тогда есть большая вероятность, что он заразить окружающих. Здоровый человек конечно никого не заразит, при этом, если как отметил выше, никаких признаков заражения нет, а гражданин фактически заражён и ходит без маски и не соблюдает ту-же дистанцию и.т.д.



В Великобритании Кембриджском и Гринвичском университетах провели модельные исследования, которые подтвердили, что ношение масок снижает распространение коронавируса в общественных местах.



Исследователи отмечают, что маски для лица уменьшают количество инокулята капель, сбежавших от инфекционных людей [ 25 ], захватывая часть капель в маске ( m A , m s <1). Маски для лица также уменьшают количество инокулята капель, вдыхаемого восприимчивыми людьми, путем захвата части капель во вдыхаемом воздухе и, следовательно, уменьшения скорости передачи поглощения...



Если проявляет интерес, подробнее здесь: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0376