alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4114





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8626

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:35 Цитата: drakon:

Да вот, был -

Тебе везёт.

У тебя фотик есть.

Мы то тут.. Ну только помидор.

Олигарх.