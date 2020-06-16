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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
горожанин.
//Сегодня,16 июня, ждите, вам всё растолкуют.Кто, кому и что обязан,/
вопрос.
вы гражданство рф оформили.
ответ не обязателен.
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я то думал, у кого за кислород проконсультироваться. Касманафт, в курсе, сколько ракета кислорода требует на один запуск? Сколько деревьев вокруг театра надо посадить для этого? ))

Это что такое было? Сарказм или выпимши?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///отдельные форумчане хотят услышать моё мнение, по отдельным неясным моментам.//
список в студию.
посмеемся.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
список в студию. посмеемся.


Порожняк не гони, а ветку внимательно там читай, где хотят услышать моё мнение.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
посмеемся.


На личности, как всегда не переходи, при необходимости могу в не удобную позу поставить.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на работу нигде не берут.
мало бегаешь.
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