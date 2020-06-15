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§ NG.kz
У главы Минздрава Казахстана Биртанова обнаружен коронавирус
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что госпитализирован в инфекционный госпиталь после того, как его тест на коронавирус, по его словам, показал положительный результат.
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§ Сергей kst
Re: У главы Минздрава Казахстана Биртанова обнаружен коронавирус
Сергей kst


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Сообщений: 54
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.06.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России люди стали сомневаться ,так ли опасен это вирус,и как наглядное пособие-заболел премьер министр Мишустин.У нас видимо та-же ситуация
Цитата:
призвал граждан соблюдать «личный карантин», в том числе носить маски в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38939

Вот,люди,массово не скапливайтесь,на митинги не ходите.Если уж министр заболел,то что говорить о нас,простых смертных.
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§ maxsaf
Re: У главы Минздрава Казахстана Биртанова обнаружен коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:

Если даже Лев Лещенко выкарабкался, позаражал всех, а теперь поет. Ну видимо не так уж все плохо))
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§ Змея Подколодная
У главы Минздрава Казахстана Биртанова обнаружен коронавирус
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болезнь политиков и медийных личностей.
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§ electro
У главы Минздрава Казахстана Биртанова обнаружен коронавирус
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.06.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

В итоге получается, болезнь чертей :-o
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