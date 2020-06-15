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≡ «Освободить из-под стражи немедленно!» - 30 млн тенге штрафа назначили за получение взятки экс-руководителю инспекции транспортного контроля по Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Освободить из-под стражи немедленно!» - 30 млн тенге штрафа назначили за получение взятки экс-руководителю инспекции транспортного контроля по Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении Жолдасбека Арапбаева и его подельника, безработного Жандарбека Ергельдинова огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 15 июня.
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§ Сергей kst
Re: «Освободить из-под стражи немедленно!» - 30 млн тенге штрафа...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.06.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни берут взятки,воруют,другие придумывают законы под это воровство и обосновывают юридически,третьи охраняют это воровство.Кое-кому,не нужно государство с такими законами,при помощи которых можно спросить в полной мере за воровство и прочий беспредел.В конечном итоге-имеем "демократическое государство",где взяточник,может откупиться от срока,выплатив штраф.
Но вот мне интересно,можно ли провести параллель,или уровнять между собой эту взятку в 1 млн и штраф,в 28 млн.?))
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§ Козлов я
Re: «Освободить из-под стражи немедленно!» - 30 млн тенге штрафа...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.06.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Змея Подколодная
«Освободить из-под стражи немедленно!» - 30 млн тенге штрафа назначили за получение взятки экс-руководителю инспекции транспортного контроля по Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.06.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 лямов, как с куста. Сколько было незаконно отжато у бизнеса? Воруй-штраф-опять воруй. Украл-выпил-в тюрьму, уже не работает, упростили систему.
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