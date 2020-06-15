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Страница 793 из 793«1...791792793
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Чтобы нормальному человеку понять, где легче дышать, в лесу или на загазованном перекрестке, необязательно предварительно смотреть на цифры.

Ну вот правда, вы уверены что сами понимаете то, о чем говорите?)) Я то уж точно понимаю, поэтому и выбрал лес. А где живете вы? :lol:
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А где живете вы?

Мы не выбираем лес, а сами растим его и боремся с вредителями.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мы не выбираем лес, а сами растим его и боремся с вредителями.

Вы никогда из города лес не слепите. И даже подобие леса. Даже если жить на деревьях начнете. Вам всегда будет либо мало кислорода, либо много углекислого газа, шума, пьяных и т.д. Но жить в лес из города вы не уйдете. Потому что вы нормальный, вы же умеете различать, где легче дышится, а я не умею :lol:
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но жить в лес из города вы не уйдете.

Не для того мы спускались с деревьев много тысяч лет назад и строили космодромы, чтобы отступать от прогресса и возвращаться на деревья. Те, кто уходит в лес, слабы. Сильные берут лес с собой.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Сильные берут лес с собой.

О, да.)) И много удалось утащить?)))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
строили космодромы,

А я то думал, у кого за кислород проконсультироваться. Касманафт, в курсе, сколько ракета кислорода требует на один запуск? Сколько деревьев вокруг театра надо посадить для этого? ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Те, кто уходит в лес, слабы

Россия дает дальневосточный гектар. Туда по вашему, слабые только едут?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8620
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое небо только у нас
На Родине. В Казахстане.
Ковыль, Красный Кордон.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8620
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Кордоне Ковыль не рос.сосняк. Кстати,
Но общее есть. Когда едешь.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда все пропали? Ушли лес сажать? :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.06.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда все пропали?
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.06.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда все пропали? Ушли лес сажать? :lol:

Закарантинились по-новой :-o :-o
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5206
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ушли лес сажать?

И мыть руки :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И мыть руки

Алехандро поди ковыль уехал сажать на Красный Кордон, лес там уже посадили))

[Исправлено: maxsaf, 15.06.2020 - 23:11]
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