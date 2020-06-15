Kairat stayer В каких областях Казахстана усилили карантин #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1980

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:58 Всё правильно, запрещающие и ограничительные меры следует соблюдать.



С сегодняшнего дня, то есть с 15 июня 2020 года в Великобритании обязали граждан носить маски в общественном транспорте. При этом не обязательно медицинские маски, а рекомендуются простые тканьевые, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также отмечают, что людям с незакрытым лицом могут отказать в посадке или оштрафовать.



Подробнее здесь: https://ria.ru/20200604/1572487314.html



[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2020 - 22:03]