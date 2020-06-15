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§ NG.kz
В каких областях Казахстана усилили карантин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу в нескольких регионах Казахстана продлили карантинные меры. Врачи заявляют о росте случаев заражений коронавирусом. Как и где усилили или продлили ограничительные меры, в материале Tengrinews.kz.
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§ Kairat stayer
В каких областях Казахстана усилили карантин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1980
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно, запрещающие и ограничительные меры следует соблюдать.

С сегодняшнего дня, то есть с 15 июня 2020 года в Великобритании обязали граждан носить маски в общественном транспорте. При этом не обязательно медицинские маски, а рекомендуются простые тканьевые, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также отмечают, что людям с незакрытым лицом могут отказать в посадке или оштрафовать.

Подробнее здесь: https://ria.ru/20200604/1572487314.html

[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2020 - 22:03]
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§ electro
В каких областях Казахстана усилили карантин
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.06.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
запрещающие и ограничительные меры следует соблюдать

Кайрат, поясни, пожалуйста здесь слово "следует". Своими словами
:-o
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§ maxsaf
В каких областях Казахстана усилили карантин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
поясни, пожалуйста здесь слово "следует"

Это между "можно соблюдать" и "нужно соблюдать")))
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§ maxsaf
В каких областях Казахстана усилили карантин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

You can - you should - you must )))
(Ты можешь, тебе следует, и ты обязан соответственно) :lol:
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§ electro
В каких областях Казахстана усилили карантин
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.06.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс, прости, но мне хотелось бы увидеть коммент Кайрата, за подсказки минус тысяча :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
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