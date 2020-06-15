Цитата: Маркс:

Мы не выбираем лес, а сами растим его и боремся с вредителями.

Вы никогда из города лес не слепите. И даже подобие леса. Даже если жить на деревьях начнете. Вам всегда будет либо мало кислорода, либо много углекислого газа, шума, пьяных и т.д. Но жить в лес из города вы не уйдете. Потому что вы нормальный, вы же умеете различать, где легче дышится, а я не умею