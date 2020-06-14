/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39097
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькие кусочки материи становятся символами абсурдизма. Под разноголосые песнопения о защите здоровья по этому самому здоровью наносятся неприкрытые удары. Причем наносится направленный удар по целым категориям работников.
Читать новость

§ alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8617
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Утро начинается не с кофе)))


это он на ночь ржет..
Профайл

§ shootnix
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 15.06.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше перебдеть, чем недобдеть! =)))
Профайл

§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы слово "ветер" слышали когда-нибудь.

Есть еще такое слово штиль. И даже если при сильном ветре находиться достаточно далеко от кислородного баллона, то можно остаться и без кислорода. Школьный курс физики о диффузии газов в помощь.
Цитата:
maxsaf:
В ветренную погоду весь воздух в городе, прям вот полностью весь - меняется за несколько минут на новый и свежий.

Мне вот интересно, почему все так рвутся гулять в парки? Ну выходили бы с детскими колясками прямо на перекрестки или, как там их называют, островки безопасности на загруженных дорогах и вдыхали бы чистый воздух, раз он там постоянно меняется на новый и свежий.
Цитата:
maxsaf:
И кисторода в лесу больше, потому что там кругом одна растительность. Дальше спорить смысла не вижу без цифр.

Т.е. чем больше растительности, тем больше кислорода. Что и требовалось доказать. И никаких цифр не потребовалось.

[Исправлено: Маркс, 15.06.2020 - 11:47]
Профайл

§ Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что так слабо?) Надо радикальнее пример с деревьями приводить) если запереть вас в абстрактном гараже где растут 10 деревьев и работает на полную грузовик с включенным двигателем) кто кого? Вы? или грузовик вас?)

Ну если совсем без деревьев, то шансы на победу у грузовика возрастают в 10 раз.
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мне вот интересно, почему все так рвутся гулять в парки? Ну выходили бы с детскими колясками прямо на перекрестки или, как там их называют, островки безопасности на загруженных дорогах и вдыхали бы чистый воздух, раз он там постоянно меняется на новый и свежий.

А вы спросите тех, кто там гуляет. Узнаете много нового для себя.
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Т.е. чем больше растительности, тем больше кислорода. Что и требовалось доказать. И никаких цифр не потребовалось.

Чем меньше машин - тем больше кислорода. Как вам такая математика? Спорим дальше? Бучу понравится - меньше народу - больше кислороду? Мы можем эту чушь и дальше пороть, но смысла не вижу. Или давайте спорить с цифрами и фактами, или досвидос.
Профайл

§ Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы спросите тех, кто там гуляет. Узнаете много нового для себя.

К сожалению, у нас таких дураков нет. Если есть у вас, то спросите и напишите нам результаты опроса. С нетерпением будем ждать чего-то нового.
Цитата:
maxsaf:
Мы можем эту чушь и дальше пороть, но смысла не вижу.

Так всем сразу было ясно, что в вашей чуши нет никакого здравого смысла, поэтому и пороть ее не стоило изначально.
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
К сожалению, у нас таких дураков нет. Если есть у вас, то спросите и напишите нам результаты опроса. С нетерпением будем ждать чего-то нового. Цитата:

У вас никто не гуляет по парку? Не у кого спросить?))
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так всем сразу было ясно, что в вашей чуши нет никакого здравого смысла, поэтому и пороть ее не стоило изначально.

Что конкретно вам так не понравилось в #7? Что именно вы там считаете чюшью?
Профайл

§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас никто не гуляет по парку? Не у кого спросить?))

У нас никто не гуляет на перекрестках и на дорожных островках безопасности.
Цитата:
maxsaf:
Что конкретно вам так не понравилось в #7?

Призывы к спору. Глобализм. Принижение роли деревьев в городе. Всплывшие воспоминания о вашей ненависти к городским зеленым насаждениям.
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Принижение роли деревьев в городе.

Отнюдь. Роль дерева в городе очень высока. Намного выше, чем в лесу. Я обьяснил почему. Лишь одна деталь переоценена - выделение городскими деревьями кислорода. На ваш город нужно от 10 000 до 30 000 гектаров деревьев, в зависимости от пород, и это только для дыхания жителей. Не считая машины, пожары, производства. Хотя с последним вам крупно повезло )))
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Всплывшие воспоминания о вашей ненависти к городским зеленым насаждениям.

Вы мне сейчас приписываете того, чего я не говорил.
Профайл

§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Лишь одна деталь переоценена - выделение городскими деревьями кислорода.

Вот несколько контрольных вопросов. Если отвечать на них однозначно, то оценки и цифры станут попросту не нужны для понимания важности вопросов древосбережения.
Кислород нужен человеку для дыхания?
Дерево, растущее в городе выделяет кислород?
Чем больше деревьев, тем больше кислорода?

Если хотя бы на один вопрос Вы ответили "нет", то добро пожаловать на работу в организацию по борьбе с зелеными насаждениями при акимате г. Костаная.

И раз уж некоторым роботоманам так нужны цифры, то пожалуйста:
"В естественных условиях летом дерево средней величины за 24 ч выделяет столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек, а 1 га зеленых насаждений за 1 ч поглощает 8 л углекислого газа и выделяет в атмосферу количество кислорода, достаточное для поддержания жизнедеятельности 30 человек. Деревья очищают от углекислого газа приземный слой воздуха толщиной приблизительно 45 м.

По количеству поглощаемого углекислого газа и выделяемого кислорода 25-летний тополь превосходит ель в 7 раз, а по степени увлажнения воздуха – почти в 10 раз. Так что для оздоровления воздуха вместо семи елей (трех лип или четырех сосен) можно посадить один тополь, который к тому же хорошо улавливает пыль."
Профайл

* yudjin
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6705
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прально, зачем нам деревья в городе?... На самом оживленном перекрестке города береза устала задыхаться и покинула нас
Профайл

* yudjin
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6705
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 74
Пользователей: 6
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 88.31 Ko -
^ Наверх