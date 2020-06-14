|Цитата:
maxsaf:
Вы слово "ветер" слышали когда-нибудь.
Есть еще такое слово штиль. И даже если при сильном ветре находиться достаточно далеко от кислородного баллона, то можно остаться и без кислорода. Школьный курс физики о диффузии газов в помощь.
Цитата:
maxsaf:
В ветренную погоду весь воздух в городе, прям вот полностью весь - меняется за несколько минут на новый и свежий.
Мне вот интересно, почему все так рвутся гулять в парки? Ну выходили бы с детскими колясками прямо на перекрестки или, как там их называют, островки безопасности на загруженных дорогах и вдыхали бы чистый воздух, раз он там постоянно меняется на новый и свежий.
Цитата:
maxsaf:
И кисторода в лесу больше, потому что там кругом одна растительность. Дальше спорить смысла не вижу без цифр.
Т.е. чем больше растительности, тем больше кислорода. Что и требовалось доказать. И никаких цифр не потребовалось.
[Исправлено: Маркс, 15.06.2020 - 11:47]