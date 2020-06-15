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§ NG.kz
Группу карагандинцев, обманувших пенсионеров в Рудном, задержала полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39097
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас следствию известно о 10 фактах мошенничества, произошедших с февраля этого года. В основном жертвами стали пенсионеры из Рудного. Общий ущерб составил более 5 млн тенге. Подробности сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Группу карагандинцев, обманувших пенсионеров в Рудном,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.06.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я просто в восторге нынешним продолжателям дела Остапа Бендера, сдается мне главариха по подписке, а пешки в изоляторе. Пока этих буду судить главариха сколотит банду и поедет в лисаковку или качары, там пенсионеров ещё больше и все жироватые
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* директор пляжа
Re: Группу карагандинцев, обманувших пенсионеров в Рудном,...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.06.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
поедет в лисаковку или качары, там пенсионеров ещё больше и все жироватые

звучит как наводка
наверно взяли на заметку)
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§ Тот самый
Re: Группу карагандинцев, обманувших пенсионеров в Рудном,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я ваш родственник, проживаю в Москве и мне необходимы срочно деньги на покупку бытовой техники


Звоните снова тому пенсионеру, скажите, что "Вашего родственника посадили". Может и передачки ещё носить будет.
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