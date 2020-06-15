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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Чтобы нормальному человеку понять, где легче дышать, в лесу или на загазованном перекрестке, необязательно предварительно смотреть на цифры.

Ну вот правда, вы уверены что сами понимаете то, о чем говорите?)) Я то уж точно понимаю, поэтому и выбрал лес. А где живете вы? :lol:
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А где живете вы?

Мы не выбираем лес, а сами растим его и боремся с вредителями.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мы не выбираем лес, а сами растим его и боремся с вредителями.

Вы никогда из города лес не слепите. И даже подобие леса. Даже если жить на деревьях начнете. Вам всегда будет либо мало кислорода, либо много углекислого газа, шума, пьяных и т.д. Но жить в лес из города вы не уйдете. Потому что вы нормальный, вы же умеете различать, где легче дышится, а я не умею :lol:
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но жить в лес из города вы не уйдете.

Не для того мы спускались с деревьев много тысяч лет назад и строили космодромы, чтобы отступать от прогресса и возвращаться на деревья. Те, кто уходит в лес, слабы. Сильные берут лес с собой.
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