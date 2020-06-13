Butch Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 962

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:38 Цитата: Muad Dib:

циферки эти важны, если пойдет быстро, опять будут закрывать бизнес.

И Вы находитесь в уверенности что как-то можете повлиять на ситуацию?

Всегда в таких ситуациях вспоминаю Рудольфа Абеля, персонажа х. фильма "Шпионский мост":

"- Честно говоря, все остальные хотят отправить вас на электрический стул.

- Понятно

- Не похоже, что Вы беспокоитесь.

- А это поможет?"

И, да! При всем желании и старании Вы никогда и ни за что не сможете заболеть вирусом



[Исправлено: Butch, 14.06.2020 - 19:40]