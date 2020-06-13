Butch Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 961

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:20 Вопрос чисто из любопытства: а что ещё есть люди которым уже не по..-барабану кто,где и чем заразился?

Серьёзно, колокольню уже даже и надстраивать нужно чтобы выразить всю полноту чувств по поводу этого, с позволения сказать, вируса.