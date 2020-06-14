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§ NG.kz
Три новых случая заболевания COVID-19 выявлено по данным на 13 июня в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирусная инфекция с симптомами подтверждена у жительницы Костаная, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Также зарегистрировано два завозных случая, пациенты прибыли из Нур-Султана.
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§ Muad Dib
Re: Три новых случая заболевания COVID-19 выявлено по данным на...
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 14.06.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также зарегистрировано два завозных случая, пациенты прибыли из Нур-Султана.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38937?1592130640


Случаи завозные, а статистика местная. Изначально ясно, как только откроют сообщения с регионами с плохой статистикой, у нас пойдет рост за счет завозных. Только непонятно, почему в один "прекрасный день" местный бизнес должен будет встать на карантин, если паре десятков астанчан угораздило посещать нашу область?
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