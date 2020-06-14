Muad Dib Re: Три новых случая заболевания COVID-19 выявлено по данным на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 42

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:34 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38937?1592130640 Также зарегистрировано два завозных случая, пациенты прибыли из Нур-Султана.Источник:



Случаи завозные, а статистика местная. Изначально ясно, как только откроют сообщения с регионами с плохой статистикой, у нас пойдет рост за счет завозных. Только непонятно, почему в один "прекрасный день" местный бизнес должен будет встать на карантин, если паре десятков астанчан угораздило посещать нашу область?