/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 274 из 274«1...272273274
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деревня место ,ну хоть птички летают.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И лук зелёный по чем.
Может в вам легче слетать.
У нас 1100, в маркете 2200.
В Германии с Японии лук наверное.
Сами то уже ничего не производят
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19395
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сами то уже ничего не производят

Да, купил сегодня, мешок - отрубей.
И то, старые запасы... :lol: ;-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мешок - отрубей.

Да, отруби это серьёзное вложение.
Полезное для жизни.
У нас они разных видов, но в мешках не продаются. По сто двести грамм.
Может ты в лошадином магазине покупал.
Там да.дешевле.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19395
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А также с Днем пивовара.

Да, купил сегодня,какое - то Пиво.

В честь Пивовара... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19395
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну хоть птички летают.

Цитата:
alex_60:
это серьёзное вложение.

Для птичек и купил.
Ты думал для себя?... :lol: ;-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты думал для себя

Врать не буду
Так подумал.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, купил сегодня,какое - то Пиво.

А зачем, тебе же нельзя. Коту?
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя в кулинарии можно использовать.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При варке сосисок например.
Попробуй, расскажи.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19395
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А зачем, тебе же нельзя. Коту?

Цитата:
alex_60:
Хотя в кулинарии можно использовать.

Цитата:
alex_60:
При варке сосисок например.

Завтра, утром - попробую... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19395
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезёт же кому то.

Чипов, всем - не хватит... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19395
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А зачем, тебе же нельзя.

Алекс, ты же - знашь,что

:oops: ;-) :-P ;-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 274 из 274«1...272273274
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 46
Пользователей: 0
Всего: 46

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 78.6 Ko -
^ Наверх