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≡ "Он абсолютно свободен" - Хозяину "Иволги" Василию Розинову вынесли новый приговор		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Он абсолютно свободен" - Хозяину "Иволги" Василию Розинову вынесли новый приговор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апелляционную жалобу по делу основателя группы компаний «Иволга», который был осужден 2 марта 2020 года и наказан ограничением свободы на 2 года и 6 месяцев, коллегия областного суда по уголовным делам рассмотрела сегодня, 4 июня.
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§ Сергей kst
Re: "Он абсолютно свободен" - Хозяину...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 04.06.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,не секрет,для кого был этот заем.
Цирковое представление окончено,всем спасибо,расходитесь по домам.
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§ Сергей_я
Re: "Он абсолютно свободен" - Хозяину...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Думаю,не секрет,для кого был этот заем. Цирковое представление окончено,всем спасибо,расходитесь по домам.

Дурдом. Это как в сказке Робин Гуд. Если воровать прикрываясь благими намерениями, то значит можно.
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§ MAN
Re: "Он абсолютно свободен" - Хозяину...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 14.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то, что хорошо заканчивается.
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