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Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 05:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
лапшу народу навешали пропагандисты

Это ты у нас пропагандист, только хлипенький какой-то. Вся твоя пропаганда со временем так и остаётся пропагандой и ничем более..
А для тех, до кого не доходит, повторюсь ещё раз. Хватит здесь устраивать политическую трибуну.
Открывай, Кайрат, свою ветку и там славь своих небожителей. Может кто из американских кураторов тебя заметит и какую копейку начнёт подбрасывать. :-$
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 06:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Китае опять началось..
Bloomberg: 108 миллионов китайцев попали под карантин из-за коронавируса
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-18/over-100-million-in-china-s-northeast-thrown-back-under-lockdown
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Открывай, Кайрат, свою ветку и там славь своих небожителей.


Так сами-же за США информацию поместили. У всех пользователей равные права, зачем ограничивать граждан в вопросах выражении своих мыслей, свобода слова понимаете ли.
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Я вроде ясно выразился про "политическую трибуну". Так что не надо мне тут про права и свободу слова ла-ла-ла. Ты ещё из других информационно пропагандистских помоек принеси сюда информацию. Типа Панорамы и Цензор.нет, Радио Азаттык.
Я тут уже на "свободе слова" показал, как они фейки лепят. :lol:
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.20 - 04:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по ситуации в стране и выступлениям главсанврача КЗ , есть подозрение, что скоро на улице мы опять начнём носить маски. :-x
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такс, пора закрывать ветку.

https://youtu.be/ahOMczXwSUE

Хотя очередной прирост за вчера 450 человек был.
Но как грится - усё под контролем.
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Если вы любите следить за политическими событиями в Казахстане и получать их через призму юмора и сарказма, вы точно оцените этот проект.
Ребята из YouTube-проекта Nan Ursyn нашли доказательства того, что коронавирус был создан древними казахами, о чем свидетельствуют наскальные рисунки на территории Казахстана. И все мировое научное сообщество не смеет с ними спорить...
Это пять...
https://youtu.be/luDocTYsWaQ?t=540

[Исправлено: Обликоморале, 05.06.2020 - 12:24]
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§ alex_60
Коронавирус
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рано закрывать.
Биртанов заразился.
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* drakon
Коронавирус
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19393
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Биртанов заразился.

Интересно, как - умудрился?... :-o
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