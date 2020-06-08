Козлов я Советы на каждый день #42





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1383

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СУПЕРКЛЕЯ, ЗАСТЫВШЕГО НА ПАЛЬЦАХ

Суперклей вещь,безусловно, в доме важная. То тарелку склеить,то игрушку и т.д. Но нередко бывает,что он попадает на пальцы и это доставляет массу неприятных моментов. Приходится пускать в ход пемзу,ногти,зубы... чтобы избавиться от него. Есть простой способ.

Нужно взять емкость 0,5-1 л (можно банку), налить туда воды и всыпать ТРИ ст.ложки поваренной соли. После этого тщательно перемешать до полного растворения. Затем опустить в соляной раствор пальцы на 20-40 сек. Где-то на 30 секунде пальцы должны расклеиться. После этого подержать пальцы еще секунд 20 и клей отслоиться от них. Остается только пойти и помыть хорошенько руки с мылом. Удачи!