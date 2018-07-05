Kairat stayer Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву #36





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1979

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:12 Освежим в памяти дискуссию почти двух летней давности, здесь-же отрывок из поста за № 11 от 05.07.2018 года, цитирую отрывок:



Кайрат стайер: Товарищ Маркс, тут не соглашусь, время быстро идёт, нам бы в перспективе от мирового сообщества не отстать, а то проводим мероприятия мирового масштаба, в этом направлении, касающихся применения альтернативных источников и.т.д. По большому счёту пока альтернативных товаров на экспорт особо и не предоставляем на мировом рынке. Разговора нет, мы энергетическая странаимеются нефть, газ, уголь, уран. Соответственно, в настоящее время тепловую и гидро энергетику используем, вроде строят атомную станцию, благо по залежам и добыче уране в первой тройке в мировом масштабе находимся и это направление совместно с развитыми зарубежными странами следует развивать. ЭКСПО провели, но ветровую и солнечную энергетики практически не используем. Вместе с тем другие страны на месте не топчутся, уже отдельные страны альтернативные источники применяют на практике...



Пост за № 14 тоже от 05.07.2018 года:



Кайрат стайер: Не спеши, Германия опять же планирует к 2022 году полностью вывести из эксплуатации все атомные электростанции, а к 2050 получать 80% всей потребляемой энергии от возобновляемых источников. Речь вёл в целом за альтернативные источники, не только за ДВС которые на бензине и солярке. В мире отдельные развитые страны реально этим вопросом занимаются, особенно у которых нет ресурсов, в части касающейся автомобилей с ДВС от выхлопных газов экология меняется, даже глобальное потепление связывают с горючими источниками энергии и.т.д.



Как вам такое: Буквально на прошлой неделе правительство Германии согласовала пакет мер объёмом 130 миллиардов евро, направленный на перезапуск национальной экономики и выход из кризиса, связанного из-за пандемии коронавируса. Из указанной суммы 7 миллиардов будут направлены на создание новых компаний и проведение научных исследований по развитию водородной энергетики и 2030 году планируют производить 5 ГВт, а к 2040 году 10 ГВт электро энергии.



Подробнее здесь: https://aussiedlerbote.de/2020/06/germaniya-planiruet-investirovat/



[Исправлено: Kairat stayer, 14.06.2020 - 10:16]