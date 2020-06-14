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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькие кусочки материи становятся символами абсурдизма. Под разноголосые песнопения о защите здоровья по этому самому здоровью наносятся неприкрытые удары. Причем наносится направленный удар по целым категориям работников.
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§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3839
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.06.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, не говорите! Какой-то абсурд вовсем этом маскараде, черт знает что творится,
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§ Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 901
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.06.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый пацак должен носить цак, делать ку 2 раза и не отсвечивать. Эти маски - реальный бред. Давеча при входе в магазин попросили надеть маску хотя бы на ухо. То есть смысл ношения масок давно потерян. Теперь их носят потому, что так завещали великие предки-санврачи, а исполнительная власть имеет ещё один способ сбора дани с предпринимателей.

Скоро уже кроме полицейской проверки документов на продавцов повесят функционал медиков и они должны будут делать клиентам УЗИ при входе в магазин. Можно, кстати, ещё проверять общеобразовательные способности покупателей в виде тестов. Не прошедшие тест к прилавкам не допускаются.

Маразм крепчает и маски, носимые населением на шее для галочки и против штрафов - первая ласточка наступления всеобщего помешательства.
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* Козлов я
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1381
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.06.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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