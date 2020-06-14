Маркс Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 901

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:24 Каждый пацак должен носить цак, делать ку 2 раза и не отсвечивать. Эти маски - реальный бред. Давеча при входе в магазин попросили надеть маску хотя бы на ухо. То есть смысл ношения масок давно потерян. Теперь их носят потому, что так завещали великие предки-санврачи, а исполнительная власть имеет ещё один способ сбора дани с предпринимателей.



Скоро уже кроме полицейской проверки документов на продавцов повесят функционал медиков и они должны будут делать клиентам УЗИ при входе в магазин. Можно, кстати, ещё проверять общеобразовательные способности покупателей в виде тестов. Не прошедшие тест к прилавкам не допускаются.



Маразм крепчает и маски, носимые населением на шее для галочки и против штрафов - первая ласточка наступления всеобщего помешательства.