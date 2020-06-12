Victor Yang 30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12807

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:48 Цитата: Обликоморале:

меня один вопрос, откуда деньги на штраф?

Вот тоже задался вопросом. Но ответ прост - наверняка это не первый эпизод, а остальные за недоказанностью таковыми не считаются. Ну и не зря казахи поддерживают родственные отношения - с миру по нитке - часть штрафа можно собрать.