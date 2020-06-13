Змея Подколодная Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1135

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:48 Цитата: И чья это была - аллея?

Не могу вспомнить,что было написано на арке. Но аллея была вполне себе. Скамейки хорошие, урны. Асфальт был хороший на самой аллейке, дорога рядом конечно убитая,там асфальта не было. Ну там можно было положить асфальтовое покрытие, зачем надо было уничтожать всю аллею? Это варварство и нецелесообразное расходование денег налогоплательщиков. И деревья, выдранные с корнем, скоро уничтожат все живое вокруг. Закатают все в брусчатку и асфальт из г...@



[Исправлено: Змея Подколодная, 13.06.2020 - 16:51]