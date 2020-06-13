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§ NG.kz
Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39088
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между 8-й школой и бывшим Бизнес-колледжем была замечательная аллея, с деревьями, скамейками и урной возле каждой скамейки. Теперь ее нет. Что вообще происходит?!


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§ abaika95
Re: Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4162
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у нормальных хозяев планы не меняются каждый день, а мы одной рукой сажаем и строим./




Каждая новая метла по новому метет) либо надо чтобы каждый новый градоначальник расширял город в новых границах и не лез в старый труд и чужой, либо надо чтобы градоначальники сидели на своем месте лет по 15-20
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§ drakon
Re: Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19391
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чья это была - аллея?
Чьего района?... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19391
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
градоначальники сидели на своем месте лет по 15-20

А лучше, с Рождения и до Смерти... :lol: :oops:
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§ Змея Подколодная
Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.06.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И чья это была - аллея?

Не могу вспомнить,что было написано на арке. Но аллея была вполне себе. Скамейки хорошие, урны. Асфальт был хороший на самой аллейке, дорога рядом конечно убитая,там асфальта не было. Ну там можно было положить асфальтовое покрытие, зачем надо было уничтожать всю аллею? Это варварство и нецелесообразное расходование денег налогоплательщиков. И деревья, выдранные с корнем, скоро уничтожат все живое вокруг. Закатают все в брусчатку и асфальт из г...@

[Исправлено: Змея Подколодная, 13.06.2020 - 16:51]
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§ Butch
Re: Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 960
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.06.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
) либо надо чтобы каждый новый градоначальник расширял город в новых границах и не лез в старый труд и чужой, либо надо чтобы градоначальники сидели на своем месте лет по 15-20

:-)
Либо, но это не точно, при назначении градоначальников, да и вообще всякого рода начальников, в качестве главного критерия отбора обозначить уровень дружбы...с собственной головой.
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§ yudjin
Re: Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6701
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Недавно Костанаю дарили аллеи. Теперь их уничтожают

Верной дорогой идут, товарищи... как завещал Елбасы... улы даласы, однако...

Нет ни ума, не желания, ни традиций ухаживать за зелеными насаждениями, проще вырубить, закатать всё асфальтом и хоть трава не расти...
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