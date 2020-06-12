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≡ 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39088
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставщику услуг предстоит ежедневно до конца года отслеживать не менее семи популярных пабликов в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках, фиксировать в них деструктивные настроения и передавать эти данные уполномоченным органам.
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§ maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7045
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
должен идти фактчек что тролль СВ не прав

Элементарные вещи можно конечно проверить, но в большинстве своем спор идет там, где противоположные мнения существуют постоянно, и проверить факты не представляет возможным. Хуже того, бывают очевидные факты, проверенные и перепроверенные, которые оппонент просто отказывается принимать и понимать, хоть заспорься с ним.
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