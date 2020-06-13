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§ NG.kz
Три такие разные задачи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39088
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом туре три участника. У каждого из них - разные нужды. Кому-то нужно помочь обрести здоровье, кому-то - нормальные условия жизни.
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§ Victor Yang
Re: Три такие разные задачи
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12807
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
решеток на пластиковых окнах нет. Очень боимся за младших детей.

Решётки - глупость. Дорого и нерационально. К тому же это отрезанный путь эвакуации при пожаре. Ограничиьели открывания - самый оптимальный вариант.
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