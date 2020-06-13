alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4097





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8582

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:53 И лук зелёный по чем.

Может в вам легче слетать.

У нас 1100, в маркете 2200.

В Германии с Японии лук наверное.

Сами то уже ничего не производят