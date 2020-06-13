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§ NG.kz
На принтере распечатал свой поддельный диплом учитель в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области учитель преподавал в средней школе с поддельным дипломом. Диплом об окончании Костанайского социально-технического университета был изготовлен кустарным способом.
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§ electro
Re: На принтере распечатал свой поддельный диплом учитель в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У министров проверьте, там и на среднее не похоже, не говоря уже о высшем...
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§ сайлау курманов
Re: На принтере распечатал свой поддельный диплом учитель в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3838
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.06.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше дипломы продавались на любом переходе за двести баксов, надо бы всех без исключения проверить всех чиновников, депутатов и прочих. Неудивительно, если даже на работу устраивались по протекции, кто бы проверял на вшивость...
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