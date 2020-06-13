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§ NG.kz
«От улыбки станет всем светлей»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Если ваши дети уже добились пусть даже небольших успехов в спорте, искусстве или любой другой области, напишите нам об этом. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1-й минуты).
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§ electro
Re: «От улыбки станет всем светлей»
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.06.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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