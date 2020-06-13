NG.kz «От улыбки станет всем светлей»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39087

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:26 Конкурс для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Если ваши дети уже добились пусть даже небольших успехов в спорте, искусстве или любой другой области, напишите нам об этом. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1-й минуты).

Читать статью



