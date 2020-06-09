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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8579
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо в деревне место.
19, у нас 30.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хорошо в деревне место.

Сейчас дождь, нанётся.

Гром уже - гремит... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником! Земляки!!!

:lol: :lol: :lol: :oops: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Памятники у вас ещё не валят?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Памятники у вас ещё не валят?

А чё? Должны?... :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Всё прогрессивное мировое сообщество этим и занято. За БЛМ 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Всё прогрессивное мировое

Значит мы не - прогрессивное... :lol:
Уступаем место Казахстану... :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да ладно..митинги уже устраивали, очередь за памятниками...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
очередь за памятниками...

Когда - снесут, напиши и фото... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.20 - 05:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
фото...

Начало.
Тевтонский дух уже не тот...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МО, это в КОстанае, тварица?... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот новые данные по К.вирусу за неделю.

Заболело - 8 человек
Вылечилось- 1 человек
Умерло - 0 человек ...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8579
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревню с Международным днем швейной машинки.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8579
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А также с Днем пивовара.
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