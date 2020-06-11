Цитата: Ирина_:

если оно схоже с мнением другого человека, то это говорит о том, что Анатолий Анатольевич действительно хороший и честный человек

А если оно высказывается специально зарегистрированными только для этого - это наводит на мысли о запланированности таких действий. И есть подозрение что это не личное мнение, а "просьба" кого-то из руководства. Здесь такие нарочито-положительные отзывы от новичков работают в обратную сторону.

Ооооо.... Тут трое уже. Точно административный ресурс был подключён. А если человек так себя хочет обелить - значит рыльце не просто в пушку, а в двухнедельной щетине. Товарищ майор, займитесь им плотнее - там скелетов много ещё, похоже.

Уважаемые журналисты, как на ваш профессиональный взгляд - стиль текста всех троих схож?

Цитата: alex_60:

здесь про образование. просьба писАть без ошибок.

Ошибкой было бы написать "проЗьба". А то что есть - это опечатка. Разжирел я в Челябинске - пальцы толстые стали - сразу на две клавиши попадают .



[Исправлено: Victor Yang, 12.06.2020 - 22:47]



[Исправлено: Victor Yang, 12.06.2020 - 22:52]