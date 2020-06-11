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≡ В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолий Павличенко подозревается в даче взятки чиновнику из отдела образования Костаная. Взятка перечислялась на карту должностному лицу, чтобы он как можно быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок.
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§ Ирина_
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Ирина_


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 11.06.20
Отправлено: 12.06.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда прокомментировал один новый человек - могу понять что это сочувствующий.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38912&start=15#comment_1


Это сугубо Ваше и личное мнение.Каждый человек имеет право на высказывание своего мнения, а если оно схоже с мнением другого человека, то это говорит о том, что Анатолий Анатольевич действительно хороший и честный человек. Спасибо за комментарий.
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§ alex_60
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8577
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
прлсьба.


здесь про образование.
просьба писАть без ошибок.
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§ AIMAI
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
AIMAI


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 12.06.20
Отправлено: 12.06.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я благодарна тому, что знакома с Анатолием Павличенко. Мне нравится в нем естественность, а также безусловное доверие, которое возникает при общении с ним. Анатолий Анатольевич - позитивный, надежный человек. В нем гармонично сочетаются профессионализм, лидерство, желание постоянно самосовершенствоваться и делиться этим с коллегами. Он оказывает колоссальную поддержку нам, коллегам, усовершенствует свои и наши знания. Очень активен, исполнителен, трудолюбив. Это человек с непомерной жаждой новых знаний. Анатолий Анатольевич - очень грамотный руководитель, профессионал в своем деле, надежный и верный друг. Надеемся на справедливое решение правосудия!!!
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§ Козлов я
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.06.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
просьба писАть без ошибок.




Уважаемые адвокаты, зареганые на форуме только для того,чтобы показать Анатолию,как вы его любите, скажите об этом его жене (далее по ситуации...). Слышали о том,что рука руку моет?
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§ Victor Yang
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина_:
если оно схоже с мнением другого человека, то это говорит о том, что Анатолий Анатольевич действительно хороший и честный человек

А если оно высказывается специально зарегистрированными только для этого - это наводит на мысли о запланированности таких действий. И есть подозрение что это не личное мнение, а "просьба" кого-то из руководства. Здесь такие нарочито-положительные отзывы от новичков работают в обратную сторону.
Ооооо.... Тут трое уже. Точно административный ресурс был подключён. А если человек так себя хочет обелить - значит рыльце не просто в пушку, а в двухнедельной щетине. Товарищ майор, займитесь им плотнее - там скелетов много ещё, похоже.
Уважаемые журналисты, как на ваш профессиональный взгляд - стиль текста всех троих схож?
Цитата:
alex_60:
здесь про образование. просьба писАть без ошибок.

Ошибкой было бы написать "проЗьба". А то что есть - это опечатка. Разжирел я в Челябинске - пальцы толстые стали - сразу на две клавиши попадают ;-).

[Исправлено: Victor Yang, 12.06.2020 - 22:47]

[Исправлено: Victor Yang, 12.06.2020 - 22:52]
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§ Змея Подколодная
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.06.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что Анатолий Анатольевич действительно хороший и честный человек


Чем громче он твердил о своей честности, тем тщательнее мы пересчитывали столовые ложки.(с)
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* Тот самый
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина_:
Анатолий Анатольевич действительно хороший


Может он как Юрий Деточкин? Берёт взятки, но все тратит на детей ;-)
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§ Victor Yang
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может он как Юрий Деточкин? Берёт взятки, но все тратит на детей

Ну зачем так обвинять человека? Он даёт взятки, а не берёт. Забирает у богатых предпринимателей и отдаёт бедным чиновникам. Да он Робин Гуд! А его помощники-глашатаи на форуме хотят всем доказать какой он добрый, честный и хороший. Прямо как Володя Ульянов в детстве.

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2020 - 14:27]
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* Тот самый
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
помощники-глашатаи на форуме хотят всем доказать какой он добрый, честный и хороший.


Недавно же поймали на взятке начальника отдела землепользования (или что-то такое). Была статья и точно также отписались несколько человек, что не верят, оклеветали-подставили, а он самый честный, справедливый.
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§ Victor Yang
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
точно также отписались несколько человек, что не верят, оклеветали-подставили, а он самый честный, справедливый.

Думают что это как в Ленинском Пути, где постоянных участников форума нет, - написали и готово!
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