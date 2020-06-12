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§ NG.kz
Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан невменяемым в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство произошло почти год назад - 11 июля 2019 года - в доме родной сестры Аслана Муканова, где она проживала с мужем - Сериком Пшенбаевым. Боксер приехал в Казахстан после пятилетнего отсутствия.
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§ костанаец
Re: Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 12.06.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муканов взял нож и нанес зятю ШЕИ несколько ножевых ранений в шею.
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§ drakon
Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан невменяемым в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно и долго его,
били, по голове... :-o

[Исправлено: drakon, 12.06.2020 - 12:54]
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§ Сергей kst
Re: Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 12.06.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 год родственники не замечали у парня психического расстройства,пока он не убил человека...Интересно,как именно называется этот тип расстройства.
А вообще конечно очень жаль,что не выявили намного раньше,человек был бы жив.
Теперь этот боксер,постоянный потребитель разного рода нейролептиков,транквилизаторов,антидепрессантов,ноотропов,и множества других очень полезных препаратов,после которых он будет чувствовать себя прекрасно.
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§ abaika95
Re: Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан...
abaika95


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Сообщений: 4161
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/31 год родственники не замечали у парня психического расстройства,пока он не убил человека.../




Любое расстройство хоть "спящее" хоть "открытое " видно у человека,но для этого нужно с ним постоянно быть в контакте,улавливать малейшие отклонения от привычного поведения


А раз он постоянно разъезжал по конкурсам и боям,могли и не заметить

В Армии по голове настучали
Потом бокс свое дал
Постепенно мозги и дали сбой
Говорят у профессиональных боксеров это в порядке вещей выглядит и вести себя как немного пьяный,спутанная речь,не адекватность при ответах на обыкновенные бытовые вопросы и.т.д.
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§ Тот самый
Re: Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Лучше бы и не приезжал.

Цитата:
abaika95:
Говорят у профессиональных боксеров


Раньше говорили, что после 3х сотрясений мозга, полученных на ринге, начинает ехать крыша.
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§ abaika95
Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан невменяемым в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/после 3х сотрясений мозга,/




Любая хоть маленькая травма связанная с головой имеет огромные последствия для психологического здоровья,если не сразу то в последствии

Знаю парня который в детстве после того как упал с горки вниз головой получил сотряс,ведёт себя адекватно, на все реагирует но иногда начинает непроизвольно при ходьбе проговоривать про себя цифры,это уже значит всё,в старости будет ещё хуже


Поэтому бокс самый травомопансый вид спорта,голову отобьют в любом случае
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