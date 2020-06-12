abaika95 Re: Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4161

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:44 Цитата-/31 год родственники не замечали у парня психического расстройства,пока он не убил человека.../









Любое расстройство хоть "спящее" хоть "открытое " видно у человека,но для этого нужно с ним постоянно быть в контакте,улавливать малейшие отклонения от привычного поведения





А раз он постоянно разъезжал по конкурсам и боям,могли и не заметить



В Армии по голове настучали

Потом бокс свое дал

Постепенно мозги и дали сбой

Говорят у профессиональных боксеров это в порядке вещей выглядит и вести себя как немного пьяный,спутанная речь,не адекватность при ответах на обыкновенные бытовые вопросы и.т.д.