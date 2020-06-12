abaika95 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного #29





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4161

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата-/Прикол в том, что любой положительный комментарий теперь будет считаться результатом чьей-то работы, с соответствующей оплатой./







В Российском интернет пространстве это уже обыденность) там на любой положительный коммент про Путина налетают тролли (Украинские боты либо проплаченные местные) и обвиняют в кремлеботстве)как и в США про Трампа кстати) информ война во всей красе) поэтому сейчас смотрю там пошла обратная реакция,битва троллей) в итоге любая дисскусия там превращается в фарс) у нас до этого ещё не дошли) и это радует) форумы остались маленькими островками)







Вообще развитие данной сферы( а это уже понятное дело никуда не денется пока есть соц сети) должно идти в сторону фактчекинга,где на любой бредовый коммент по типу СВ "В Костанае не осталось книжных магазинов и библиотек" должен идти фактчек что тролль СВ не прав) ИМХО



[Исправлено: abaika95, 13.06.2020 - 14:30]