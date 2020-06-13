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§ NG.kz
Вода ржавая течет из холодного крана в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в доме 353 по улице Каирбекова 12 июня течет вода коричневого цвета с 16 часов где-то.
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§ Fasd
Re: Вода ржавая течет из холодного крана в Костанае
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 13.06.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поверите только написал в газету и сразу устранили ржавчину.Во как быстро.
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§ Сыкымы
Вода ржавая течет из холодного крана в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
только написал в газету

Ну, так-то, другие жильцы на 109 и в ПКСК звонили - вот и исправили. А вы все лавры себе присвоили... :-o 8-) :lol:
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§ Козлов я
Вода ржавая течет из холодного крана в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.06.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Не поверите только написал в газету и сразу устранили ржавчину.Во как быстро.

Это наталкивает на мысль, что ваш комп под присмотром Большого Брата. Вы только набирали, а "слышащее" государство вас услышало. :-o
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