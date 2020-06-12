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≡ 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставщику услуг предстоит ежедневно до конца года отслеживать не менее семи популярных пабликов в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках, фиксировать в них деструктивные настроения и передавать эти данные уполномоченным органам.
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§ abaika95
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Битвы ботов не за горами/



Зачем?)
Битвы поуеховших интереснее)
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§ maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Битвы поуеховших интереснее)

Ну дык это само собой. Разные весовые категории. Типичный счастливый бот выглядит примерно так, когда пишет хвалебные оды:
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§ abaika95
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Типичный счастливый бот выглядит примерно так, когда пишет хвалебные оды:/



На вид типичный Дракон когда думает что красиво шутканул))
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§ maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На вид типичный Дракон когда думает что красиво шутканул))

Надеюсь, его шутки не будут признаны деструктивными. Иначе послов пришлют, в посольство вывезут, проведут беседу. Один журналист зашел в посольство и больше его никто не видел.
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§ Victor Yang
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12804
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все же лучше чем 42500 за которые 2000 надо отслюнявить, и не факт что получишь.

Я думал ты понимаешь что ЕСП - это не откат для получения 42500. Цитата:
maxsaf:
Битвы ботов не за горами

Вряд ли. Комментатору на зарплате совсем не нужно "вливаться" в форум и высказывать свое мнение - оно-таки может расходиться с нужным. Он выполнит всё чётко по договору - будет писать безличные комментарии когда будет нужно, не пытаясь кого-то в чем-то переубедить. Собственно, поэтому я делаю вывод что Абайка не "бот".
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§ abaika95
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Собственно, поэтому я делаю вывод что Абайка не бот//




Это тщательная маскировка)

Я бот которому понравилось сидеть на форуме)

Ну как разведчик Белов-Вайс из "Щит и меч" под конец даже немного влюбился в Германию)
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§ maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я бот которому понравилось сидеть на форуме)

Контракт давно закончился?))))
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§ сайлау курманов
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.06.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице центра ЗПП народ очень активно обсуждает данную тему, пользователи покрылись в соцсетях и вытащили подноготную этого самого ербола беккалиева, народ крайне возмущен деяниям акимате, за растрату казённых денег на фейки и прочие. Интересно, кто-нибудь будет отвечать за всё это?
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§ maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Интересно, кто-нибудь будет отвечать за всё это?

Наиболее деструктивные и активные покроют все расходы :lol:
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§ Обликоморале
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.20 - 05:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
100 штук в месяц очень многих соблазнят, без всяких бонусов.

Только самый ленивый и бездарный человек, подпишется быть ботом за такую смехотворную сумму. Ну или накрайняк ради подработки в свободное во время работы время. 8-)
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§ Обликоморале
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.20 - 05:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А это бесплатная мысль?))

У меня все мысли бесплатные..пользуйтесь...не благодарите.
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§ denfostr
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 13.06.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там тоже в комментариях также ошиблись. Не обратили вы все внимание на дату заключения договора - 5 мая 2020 года и срок действия до 31 декабря 2020 года. А это не 100 000 в месяц получается. Там ещё и вообще читатели восприняли "TaByS 2020", как какое-то ТОО. А это не ТОО вообще, это индивидуальный предприниматель, "TaByS 2020" - это, так сказать, псевдоним некий. Беккалиев Е.Б. на портале гос.закупок = "TaByS 2020"
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§ maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол в том, что любой положительный комментарий теперь будет считаться результатом чьей-то работы, с соответствующей оплатой. Хотя работу то никто и не делал)) К примеру, известный бот утверждает что он не бот, и денег за это не получает, и мы верим. Но не факт, что эти деньги не получает за него кто-то другой - работа то все равно выполнена, не пропадать же за зря хвалебным одам.))
Цитата:
Обликоморале:
У меня все мысли бесплатные..пользуйтесь...не благодарите.

Не факт, что ваша мысль не оплачена. Но факт - что не в ваш карман :lol:
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