maxsaf 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7042

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 Прикол в том, что любой положительный комментарий теперь будет считаться результатом чьей-то работы, с соответствующей оплатой. Хотя работу то никто и не делал)) К примеру, известный бот утверждает что он не бот, и денег за это не получает, и мы верим. Но не факт, что эти деньги не получает за него кто-то другой - работа то все равно выполнена, не пропадать же за зря хвалебным одам.))

Цитата: Обликоморале:

У меня все мысли бесплатные..пользуйтесь...не благодарите.

Не факт, что ваша мысль не оплачена. Но факт - что не в ваш карман