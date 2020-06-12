Цитата: maxsaf:

Все же лучше чем 42500 за которые 2000 надо отслюнявить, и не факт что получишь.

Я думал ты понимаешь что ЕСП - это не откат для получения 42500. Цитата: maxsaf:

Битвы ботов не за горами

Вряд ли. Комментатору на зарплате совсем не нужно "вливаться" в форум и высказывать свое мнение - оно-таки может расходиться с нужным. Он выполнит всё чётко по договору - будет писать безличные комментарии когда будет нужно, не пытаясь кого-то в чем-то переубедить. Собственно, поэтому я делаю вывод что Абайка не "бот".