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≡ Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июня ТОО Тазалык-2012 поднимает тарифы на вывоз мусора. В частности, за вывоз мусора жителю многоквартирного дома придется заплатить 351,74 тенге (235,41 ранее). На сайте ТОО Тазалык-2012 о тарифах почему-то не упомянуто от слова совсем.
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§ Змея Подколодная
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.06.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже исправно все вывозят. Претензий нет к Тазалык. Такого скопления мусора никогда не было.
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§ Kairat stayer
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1977
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
lelik1375: С 1 июня ТОО Тазалык-2012 поднимает тарифы на вывоз мусора. В частности, за вывоз мусора жителю многоквартирного дома придется заплатить 351,74 тенге (235,41 ранее).

На сколько я знаю в одностороннем порядке тарифы они не могут повысить. Должны подать экономически обоснованную заявку в антимонопольный комитет. В данном случае, если приведённые сведения достоверны, тогда повышение отмечается более 48% или 113,33 тенге. Вопрос обоснованно ли утверждён новый тариф?

Возможно нужно приобретать новую спецтехнику, которая устарела или население не в полном объёме платит, не думаю, что предприятие убыточное. Наверняка работники зарплату вовремя получают, предприятие своевременно налоговые отчисления производит. Следует отметить, что во время ЧП по коронавирусу снижали цены на услуги ЖКХ по стране, после снятия должны были работать по прежним тарифам. На мой взгляд для поднятия тарифа на 48% нужны веские основания, следует сравнить с тарифами в других регионах РК.

Автор указывает, что СМИ молчат, если всё так, как описывается, тогда наверное нужно провести пресс конференцию, с участием заинтересованных лиц, там разъяснить сложившуюся ситуацию, в последующем для общественности осветить проблемы и.т.д.
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§ Добринцофф
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7330
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот мусор и так копейки стоит и всё жалуются.
С одной квартиры минимум ведро,за месяц неплохая куча получается и за всё это заплатить 1000,что бы за тобой убрали.По моему это нормально.
Спросите у немцев сколько они платят,в разы больше и при этом ещё разделяют всё по контейнерам.
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§ yudjin
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6700
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Спросите у немцев сколько они платят,

и про зарплату немцев тоже спросите.

Цитата:
Змея Подколодная:
У нас тоже исправно все вывозят. Претензий нет к Тазалык. Такого скопления мусора никогда не было.

Если бы было все так хорошо, то еженедельной рубрики в НГ Свалки Костаная наверное не существовало.

В микрорайонах вывозят не всегда своевременно, особенно по выходным. Не раз уже отправлял фото в ЖКХ. Даже если опустошают контейнеры, то вокруг них на площадке и за ней не убирают неделями. Хотя должны подбирать вокруг контейнеров. Раз в две недели обязаны забирать крупногабаритный мусор, опять же не делается своевременно и полностью.
Переваливают вину на ПКСК и дворников... те обратно... замкнутый круг, погрязший в мусоре.
Всего лишь пара примеров...



Нет согласованной ежедневной системы уборки и вывоза мусора. Никто не хочет жить в чистоте и порядке... как в той Германии, на тарифы которой кивает тобылец...
А может просто начать выполнять свою работу ответственно?
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§ Змея Подколодная
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.06.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если бы было все так хорошо,

Я не утверждаю, что все хорошо. Я говорю только об одном, конкретном случае. В нашем дворе проблем с вывозом мусора нет. Контейнеры огорожены, рядом территория чистая.
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§ Сергей_я
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.06.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Спросите у немцев сколько они платят,в разы больше и при этом ещё разделяют всё по контейнерам.

Так они его ж не хоронят, а перерабатывают. Поэтому и цена такая.
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§ Обликоморале
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Переваливают вину на ПКСК и дворников

По моему за бардак возле мусорки, они и отвечают. Тазалык только за вывоз.
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§ сайлау курманов
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.06.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном две фирмы по вывозу мусора, не думаю что скоро поднимут цену , конкуренты очень агрессивно ведут себя, даже контейнера поделили, вроде как судиться собираются
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§ Добринцофф
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7330
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.06.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Даже если опустошают контейнеры, то вокруг них на площадке и за ней не убирают неделями. Хотя должны подбирать вокруг контейнеров.

А ты не знаешь кто его там накидал ааа?
Самим лень ручонки поднять мусор в контейнер закинуть,зато чужие обязанности вы хорошо знаете.
Цитата:
yudjin:
А может просто начать выполнять свою работу ответственно?

А ещё можно попробовать не с...ть там где живёшь-это то же помогает.
Ведь как гласит народная мудрость"Чисто не там где убирают,а там где не мусорят" ;-)
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§ Victor Yang
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12803
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ты не знаешь кто его там накидал ааа? Самим лень ручонки поднять мусор в контейнер закинуть,зато чужие обязанности вы хорошо знаете.

Не всегда. После затяжных праздников то ли мусора больше, то ли вывозят реже, но контейнеры бывают "с горкой" и класть сверху бесполезно. Кроме того, когда такой контейнер опрокидывается в машину - часть мусора в любом случае упадёт на землю. Так что нельзя однозначно говорить что лень донести до контейнера. Кому лень это делать - те или из окон выбрасывают, или в урну ближайшую затолкают.
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