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| ирония
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Re: Против строительства автобусной остановки под окнами...
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 31.03.12
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|Отправлено: 13.06.20 - 00:54
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|Конечно очень интересно и имя строителя и заказчика и кто на это все дал добро. И думаю , чтобы это узнать , надо заводить большое акиматовское дело. а кто должен следить за исполнением закона, за соблюдением санитарных, строительных и экологических норм? Вроде бы есть такие службы и с не маленьким штатом, но они глухи и слепы. и какое им дело как живут жители города? Уже смотря не мало лет на все происходящее, делаю вывод, у кого больше денег, тот и правит.Но всё ведь не вечно? И этот беспредел тоже когда-то надеюсь закончиться, но увы лично я уже могу не дожить.И властям нужно такие решения, которые затрагивают интересы жильцов, согласовывать с ними. Хочу жителям пожелать терпения, силы и добиться права на безопасную и здоровую среду обитания!
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