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§ NG.kz
Против строительства автобусной остановки под окнами протестуют жильцы многоэтажки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 июня жильцы дома № 9 по ул. Алтынсарина были возмущены тем, что бульдозер снес деревья, растущие вдоль проезжей части практически под домом. Они были единственной преградой, защищавшей жителей дома от пыли и чада, идущих от дороги.
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§ Сергей kst
Re: Против строительства автобусной остановки под окнами...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 12.06.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пишите Вы хоть куда,они слепы и глухи,на разного рода обращения граждан.
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§ yudjin
Re: Против строительства автобусной остановки под окнами...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6700
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда уже закончится это варварское потребл....тское отношение к зеленым насаждением и здоровью живущих людей? Когда уже эта ....власть будет спрашивать у людей, что им надо, а не тупо зарывать бабло?
По законодательству компенсационные посадки должны быть 1 к 5. Где они? Ответит хоть один чиновник ЖКХ, эколог или природоохранная прокуратура?
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§ юля елиссева
Re: Против строительства автобусной остановки под окнами...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.06.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откаты получены, бабло распилено. возмущения бесполезны
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§ юля елиссева
Re: Против строительства автобусной остановки под окнами...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.06.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас еще Абайка-подлизайка отпишется, что все ОК! так и должно быть.
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§ abaika95
Против строительства автобусной остановки под окнами протестуют жильцы многоэтажки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что все ОК! так и должно быть/


специально для конферансье и специалисту по чиновничьим заболеваниям ниже пояса "юли" хотел написать ОК) но я же не настолько противный тролль)



Тут долеко не ОК надо разбираться зачем остановку переставляют, срубая при этом деревья. ЖКХ должно объяснить ситуацию,пока видим объяснение от одной стороны а нужен диалог.

[Исправлено: abaika95, 12.06.2020 - 17:45]
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§ alex_60
Против строительства автобусной остановки под окнами протестуют жильцы многоэтажки в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот "строитель", построивший там две собачьих будки друг напротив друга,
Должен был иметь выход как минимум на акима города. Для разрешения и уничтожения сквера тогда.
Вот с этого и надо начать, кто тогда разрешил строительство ему этих двух сараев
За счёт уничтожения сквера.
И кто ему продолжает разрешать тоже самое сейчас. Фамилии будут интересные наверняка.

[Исправлено: alex_60, 12.06.2020 - 19:07]
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§ ирония
Re: Против строительства автобусной остановки под окнами...
ирония


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 13.06.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно очень интересно и имя строителя и заказчика и кто на это все дал добро. И думаю , чтобы это узнать , надо заводить большое акиматовское дело. а кто должен следить за исполнением закона, за соблюдением санитарных, строительных и экологических норм? Вроде бы есть такие службы и с не маленьким штатом, но они глухи и слепы. и какое им дело как живут жители города? Уже смотря не мало лет на все происходящее, делаю вывод, у кого больше денег, тот и правит.Но всё ведь не вечно? И этот беспредел тоже когда-то надеюсь закончиться, но увы лично я уже могу не дожить.И властям нужно такие решения, которые затрагивают интересы жильцов, согласовывать с ними. Хочу жителям пожелать терпения, силы и добиться права на безопасную и здоровую среду обитания!
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