ирония Re: Против строительства автобусной остановки под окнами... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 31.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:54 Конечно очень интересно и имя строителя и заказчика и кто на это все дал добро. И думаю , чтобы это узнать , надо заводить большое акиматовское дело. а кто должен следить за исполнением закона, за соблюдением санитарных, строительных и экологических норм? Вроде бы есть такие службы и с не маленьким штатом, но они глухи и слепы. и какое им дело как живут жители города? Уже смотря не мало лет на все происходящее, делаю вывод, у кого больше денег, тот и правит.Но всё ведь не вечно? И этот беспредел тоже когда-то надеюсь закончиться, но увы лично я уже могу не дожить.И властям нужно такие решения, которые затрагивают интересы жильцов, согласовывать с ними. Хочу жителям пожелать терпения, силы и добиться права на безопасную и здоровую среду обитания!