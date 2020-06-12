Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #11839





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12802

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:10 Цитата: Гога:

Видео прослушали

Нет. Потерял, да и смысла не вижу - слова к делу не пришьешь, а закон я читал.

Прослушал. Ничего она такого не сказала - закон принят - это так. Поправки приняты - Дума не против. Но в принятом законе сказано, что п.1 (в котором самые поправки и есть)... - далее по тексту в той ветке.



В любом случае - кто и что бы ни говорил - всегда нужно опираться на документы, а не слова. Мне вон - при регистрации по РВП инспектор сказала что мне грозит УГОЛОВНАЯ ответственность, если не буду жить по месту регистрации. И я должен ей верить? На "понт" берут, потому что проверить это - та ещё заморочка.

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2020 - 00:19]



[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2020 - 00:22]